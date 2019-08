BEAUDOIN, Marcel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 26 juillet 2019, est décédé à l'âge de 79 ans et 3 mois, monsieur Marcel Beaudoin, entrepreneur en construction bien connu de Thetford Mines. Il était domicilié à St-Augustin-de- Desmaures, autrefois de Thetford Mines. Il était le fils de feu Marie-Ange Fradette et de feu Ernest Beaudoin. Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine Roberge; ses enfants: Julie, François (Janique Gagnon) et Caroline (Étienne Charron); ses petits-enfants: Alexandre, Jean-Philippe (Laura Michaud-Ouellette), Frédérique, Marc-Antoine (Roxanne Lehoux), Émilie, Gabriel et Laurence. De la famille Beaudoin, il était le frère de: Lise (feu Marius Jacques), feu Michel, Marielle, France et Pierre (Sylvie Roy). De la famille Roberge, il était également le beau-frère de: Claudette (feu Robert Parent), feu Marc (Doris Langlois), Clémence (André Morin) et feu Nicole (Gilles Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août de 14h à 16h, de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h auVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue Des Replats, Québec, QC G2J 1B8 Tél.: 1-888-473-4636 https://www.coeuretavc.ca/ La famille a confié la direction des funérailles à la