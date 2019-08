ARSENAULT, Pierrette



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Pierrette Arsenault (feu René Nadeau), conjointe de monsieur Jacques Boucher, fille de feu dame Cécile Frédérick et de feu monsieur Lucien Arsenault. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son conjoint Jacques Boucher, elle laisse dans le deuil ses filles: Josée Nadeau (Sylvain St-Hilaire Tremblay) et Manon Nadeau; sa belle-fille Sally Gendron (Jean-François Pelletier); ses petits-enfants: Anthony, Rosemary, Éloïse, Élisabeth, Laury, Alexia et Zaho; sa sœur Lisette (feu Gaston Genois et feu Claude Jobin); ses belles-sœurs: Louise Saint-Pierre (feu Roland Arsenault), Margot Moreau (feu Claude Arsenault), Annette Frédérick (feu Raymond Arsenault), Louise Savard (feu Pierre Arsenault), Ginette Boucher, Louise Nadeau (Rock Bilodeau) et Lorraine Langlois; son beau-frère Denis Nadeau, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e et du 4e étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués à Pierrette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, QC Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.