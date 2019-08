ROBERT, Germaine Tremblay



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 juillet 2019, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédée, entourée de sa famille, madame Germaine Tremblay, épouse de feu monsieur Marcel Robert, et fille de feu monsieur Médéric Tremblay et feu madame Cécile Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances leà 10 heuresLe service religieux sera célébré en même temps que celui de sa sœur madame Noella Tremblay Jolin, décédée le même jour. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Jean (Sylvie), Daniel (Sylvie) et Yvon (Hélène); ses petits-enfants : Genny (Patrick), Martin (Christina), Michel (Danika), Dave (Sophie), Steve, Mélanie (Pierre-Yves), Katerine (Jordan), Pierre-Olivier (Mireille) et Elyanne (Hugo); ses arrière-petits-enfants: Samuel, Mathis, Alexy, Sylvianne, Alexianne, Jakob, Daphnée, Sara-Mai et Charles-Émile; ses belles-sœurs: Solange Robert, Ghislaine Robert, Jeannine Emond et Françoise Thibeault ainsi que ses filleul(e)s, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de sa résidencequi en ont pris grand soin, le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise ainsi que son médecin de famille, Dre Diane Laliberté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, soins palliatifs, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires de dons seront disponibles à l'église.