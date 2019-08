RhÉAUME, Micheline



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 24 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Micheline Rhéaume, épouse de monsieur Denis Champoux, fille de feu madame Antoinette Paradis et de feu monsieur Hermas Rhéaume. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Claude (Cynthia Lavoie) et Judith (Martin Lacroix); ses petits-enfants: Émy, Allysun, Maya, Laurent et Frédérick; ses frères et sœurs: Jean-Paul (Renée Paré), feu Alphé (Pauline Poulin), feu Jean-Claude (feu Pierrette Cresson), Gonzague (feu Hélène Lefebvre), Jeannette (Paul Gilbert), Pierrette (Ivor Lewis), feu Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Champoux: Gérald (Jacqueline Cyr), feu Flora, Louise (feu Gaétan Leclerc), Margot (Olivier Fougère), Andrée (feu Ambroise Gagnon), feu Gilles (feu Rita Breton), Cécile et Georges (Lisette Croteau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement ses deux amies Huguette et Germaine, qui l'ont accompagnée pendant les dernières années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Romuald. Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet à Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 1-888-387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.