CÔTÉ, Jeannette Benoît



À l'hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 23 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannette Benoît, épouse de feu monsieur Jules Côté, fille de feu monsieur Gaudiose Benoît et de feu madame Alvine Béland. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 11h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Benoît laisse dans le deuil ses enfants: Marjolaine, Jean-Claude (Suzanne Roy), Annie (Raynald Pelletier), Jacques (Odette Turgeon), et Mona (Jocelyn Boulianne); ses petits-enfants: Andréanne (Patrick Roy) et Frédéric (Patricia Groleau); Émilie (Nicolas Fortier) et Marie- Michelle (Éric Drouin); Julien, Geneviève (Simon Labrecque) et François (Marie-Élaine Mercier); Benoît (Émilie Caron), Jean-Philippe (Sabrina Bérubé) et Olivier (Marie-Noëlle Rudolph); Marie-Ève (Pierre-Luc Bonneville) et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Gabriel et Léa; Sofia; Mathilde, Simon et Sarah; Juliette; Guillaume, Édouard et Henri; Victoria et Élisa; Benjamin et Alexis; Mélodie, Charles-Étienne et Léa-Jeanne; Alix et Éléana; ses soeurs, beaux-frères et sa belle-soeur: Rita, Rose et Marguerite; Noël Côté, Laurent Côté, Noëlla Côté (Wilfrid Genois) ainsi queplusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement monsieur Adrien Alain. Elle est allée rejoindre les membres de la famille Benoît: Raymonde (Alexandre Côté), Léo (Jeannette Lapointe), Paul-Émile Vézina, Wilfrid Côté et Léonard Plante; de la famille Côté: Marguerite (Roméo Fiset), Georges-Aimé (Thérèse Lortie, Julia Paquet), Hermine Genois, Suzanne Alain et Véronique (Normand Fiset). La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Donnacona, particulièrement Nathalie, Marie- Pierre, Djino et François pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org