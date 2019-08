GUILLEMETTE, Normand



À son domicile, le 27 juillet 2019 à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Normand Guillemette, époux de dame Hélène Boucher, fils de feu Henri Guillemette et de feu Annette Laviolette. Natif de Trois-Rivières, il demeurait à Shannon.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène Boucher, Linou, Lily et Maya; ses frères et sœurs: Carmen (feu Aurèle Leduc), Lisonne (Marcel Jacob), Hélène (Berchmans Charest), Pierrette, Nelson (Louise Lacoursière), Gaston, Thérèse, Denise (Alain Cossette), Gilles (France St-Pierre), Marthe (Normand Bourassa), Jacques (Linda Cloutier), feu Suzanne (Daniel Riendeau), Claire (Serge Massicotte), Jacinthe (Denis Durocher), Madeleine (Normand Rousseau) et Ginette (Jean Tremblay); ses beaux-parents: feu Alphonse Boucher et Germaine Châtigny; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Pierrette (Gaston St-Pierre), Marc (Diane Jacques), Agathe (Fernand Lange), Madeleine, Jacques (Jacqueline Lavertu), Yvon (Murielle Tourigny), Carole, Ginette (Yvon Morin), Réjean (Louise Côté), Cécile (Richard Légaré), Jacinthe (Raymond Gamache), feu Marielle (Normand Proulx), Ghislain (Francine Tye) et Judith (Lise Rancourt) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.