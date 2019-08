GOULET, Claire Noël



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 26 juillet 2019, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Claire Noël, épouse de feu Léonard Goulet, fille de feu Elysée Noël et de feu Marie-Louise Blais. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 2 août 2019 de 19h à 21h. Et, le samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrice (Line Gagnon), Mario (Francyne Dolbec), Angèle (Camille Rodrigue), feu Gilles (Diane Duchesneau), Étienne (Lynda Talbot); ses petits-enfants: Pierre-Luc, Olivier, Audrey, Jean-Philippe, Guillaume, Marie-Christine, Simon-Pierre; ses arrière-petits-enfants : Julianne, Maélie et Océane. Elle était la sœur de: feu Léopold (Clara Boutin), feu Jeannine (feu Roméo Vallières), feu Bertrand (Jeannine Leclerc), feu Roch (Rachel Lacasse), Marcelle (feu Raymond Picard), feu Jacqueline (Léonard Laflamme), feu Cécile et feu Jean-Pierre. De la famille Goulet, elle était la belle-sœur de: feu Delvina (feu Adélard Isabelle), feu Rose-Emma (feu Arthur Roy), feu Paul-Émile (feu Pierrette Fournier), Thérèse (Julien Laflamme) et feu Robert (feu Clarina Théberge). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier personnellement la résidence laainsi que la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les excellents soins accordés à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la