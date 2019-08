JEAN BARD, Délia



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 24 juillet 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Délia Jean épouse de feu monsieur Aimé Bard, demeurant à Saint-Pamphile. Elle était la fille de feu dame Marie Castonguay et de feu monsieur Alphonse Jean; elle est aussi allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Jean et Bard. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marie-May (Yves Caron), Jean-Guy et Paul-Aimé (Diane Chouinard); ses petits-enfants: Stéphane, Mélanie (Sébastien Turgeon) et Marc-André Bard. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Ginette Gauthier, Nathalie Gauvin, Marie-Claude Lavoie et Anne-Pier Gill, pour leur aide, leur présence et leur dévouement; ainsi qu'au personnel de la Maison d'Hélène pour la qualité exceptionnelle de leurs soins et de leur approche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial " du Parc ".