SAUVAGEAU LAJEUNESSE, Lise



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 14 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Lise Sauvageau, épouse de Roland Lajeunesse, fille de feu madame Antoinette Pageau et de feu monsieur Magella Sauvageau. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auSelon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudine et Nadine; ses petits-fils: Shawn-Félix et Rémi; ses frères et sœurs: feu Murielle, feu Jean-Claude, Monique (Jean-Claude Roussel) et Daniel (Monique Pomerleau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lajeunesse: Laurianne (feu Maurice Morissette), Rosaire, Fernande (feu Alfred Boivin), feu Gaston (feu Yolande Sanfaçon), Denise (Brian), Jean (Aline Veilleux), Suzanne (Gérald Rivard), Monique (Jean-Guy Lebel), Léo (Nicole) et Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage de la Résidence St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.