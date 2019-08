LESSARD, Monique Garon



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 18 juillet 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Monique Garon, fille de feu dame Marthe Bergeron et de feu monsieur Joseph-Arthur Garon. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au cimetière Notre-Dame de Belmont vendredi le 9 août 2019 à 11 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie Lessard (Gaston Perron), Pierre Lessard (Patricia Permentier), André Lessard (Murielle Gagnon), Marithé Lessard (Guy Cormier), Yves Lessard et Denis Lessard; sa belle-sœur Sylvie Lessard ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Dominique Lessard. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Laval, unité des soins palliatifs, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.