VALCOURT, Marie-Antoinette



À son domicile, le 22 juillet 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Marie-Antoinette Valcourt, fille de feu Charlucie Jean-Jacques et de feu Festius Valcourt. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Nicolas (Edith), Anne-Marie (Sileum), Lahens (Celanie), feu Wilfrid (feu Gabby), Ydelette (Henriel), Fredeline (Carlo), Amio (Rose-Marie), Job, Luckner (Ludwidge) et Luna; sa tante Celicia (feu Ernst), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tous ses amis de la Ville de Québec qui l'ont soutenue et accompagnée jusqu'au dernier moment.