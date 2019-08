DION, Pauline Cloutier



Au C H U L, le 10 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Pauline Cloutier, épouse de feu Raymond Dion, fille de feu madame Belzémire Paquet et de feu monsieur Léon Cloutier (Bébé Léon). Native de St-Émile, elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (feu Gilles Frenette), Jacques (Joséphine Pelletier), Jean (Christine Tremblay), Danielle (feu Réal Jackson) et Nicole (Jean-Paul Daigle); ses petits-enfants: Karl (Lydie Pincemin) et Gilles Frenette (Laureen O'Brian), Véronique (Stéphane Gauthier) Anne-Marie (Benoît Painchaud) et Valérie Dion (Vincent Pellerin), Jean-Luc, Karina (Patrick Leclerc) et Marc-André Dion (Karine Tremblay), Patrick (Élisa Morel) et Julie Jackson (Vincent Beaulieu), Michel et Annie Laderoute (Mathieu Caron); de nombreux arrière-petits-enfants; son beau-frère et ses belles-sœurs Marcel Dion (Rose Cinq-Mars) et Annette Dion ; de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Achille, Pamphile (Yvonne Garneau, Albina Auclair), Desanges (Arthur Villeneuve remarié à Vallie Renaud), Rosario (Juliette Renaud), Émérentienne " Sarraine" (Romain Mauger ), Romuald (Lucienne Auclair), Rose-Olive, Pierre (Gratia Plante), Jeannette (Louis-Marie St-Pierre) et Raymond (Émilienne Bacon) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Paul (Françoise Sanfaçon), Françoise (Bruno Drolet), Gérard (Régina Ouellet), Mariette (Charles Vézina) et Luc (Marie Martel). Un remerciement spécial aux docteurs Valérie Plante et Benoît Dubuc ainsi qu'au personnel de L'UCDG du CHUL pour leur support et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bur. #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Québec Tél.: 418 683-2323 Courriel : oes@operationenfantsoleil.ca Site web : www.operationenfantsoleil.ca Des formulaires seront disponibles sur place.