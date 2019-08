PIUZE, Rolande



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 10 mai 2019, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée madame Rolande Piuze, épouse de monsieur feu Roméo Laliberté, fille de feu madame Lydia Lajoie et de feu monsieur Marius Piuze. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles. Elle était la mère: Louise, Jules (feu Ghislaine Bouchard), Françoise, feu Denis (Madeleine Drolet), Jean-Pierre (Nicole Gagnon) et Claudette. Elle était la sœur de: Jean-Paul (Thérèse Rouleau), feu Aurélien (feu Madeleine Tremblay), feu Henriette (feu Laurent Charlton), feu Sylvio, Clémence (Marc Métivier), feu Robert (Monique Guay), feu Léonce, Gérard (Nicole Lapointe), Gilbert (Jeannette Poulin), Michel (Laurette Deschenes), Marius (Réjeanne Bergeron), André (Murielle Tremblay), et feu Thérèse. Elle laisse dans le deuil seize petits-enfants, trente arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Laliberté et Piuze. Un merci spécial au personnel des 5e et 8e étage de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.