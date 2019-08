PAQUET, Ghislain



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 juillet 2019, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur Ghislain Paquet, conjoint de madame Pierrette Grondin, fils de feu madame Anne-Marie Tardif et de feu monsieur Léo Paquet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses deux fils: Bernard (Sonia Fortier) et Stéphane (Audrey Fortier); ses petits-enfants: Yoan (Gabrielle Bourgault), Daphnée et son arrière-petit-fils Léo; les enfants de Pierrette: sa fille Josée, mère de Marjorie (Francois) et Angélique (Alex) et grand-mère de Raphael, Sophie, Émile et Rosalie et son fils Marc (Line Simoneau) et leur fils Olivier. Il était le frère de: feu Raymonde (Rosaire Bouffard), Colette, Raymond (feu Donate Santerre), Gilbert (Gilberte Delaney), Raynald (feu Lucette Gauvin), Claude, Nicole (Mario Plourde), Danielle (Jean-Paul Morin), feu Denis, Richard (Hélène Grenier) et Michelle (Richard Lévesque). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.