Festivent: une piétonne happée par un conducteur ivre

Une piétonne a été happée et blessée légèrement par un conducteur qui avait les capacités affaiblies, alors qu’elle circulait sur le trottoir, à la fin des spectacles du Festivent Ville de Lévis.



L’accident est survenu vers 22h47 à proximité du site, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome, devant le 815, avenue Taniata.



«Le conducteur sortait d’un stationnement. Il a empiété sur le trottoir et a frappé la piétonne. L’homme s’est immobilisé. Des gens sur place lui ont demandé d’attendre sur les lieux, mais il a repris son véhicule. Ils se sont alors mis à crier à des policiers qui faisaient la circulation, un peu plus loin», explique Christian Cantin, porte-parole au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).



Les policiers ont réussi à intercepter l’individu. Le conducteur a soufflé dans l’ivressomètre et le résultat a révélé des taux un peu plus bas que deux fois la limite permise d’alcool dans le sang.



Le conducteur a été libéré sous promesse de comparaître avec une condition de ne pas consommer d’alcool.



La piétonne a subi une entorse cervicale et quelques contusions.