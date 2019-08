Festivent: X Ambassadors a dû travailler fort

Les musiciens de X Ambassadors ne l’ont pas eu facile, mais ils ont réussi, avec leur immense énergie, à aller chercher le public, jeudi, lors de la deuxième soirée musicale du Festivent Ville de Lévis.

La formation originaire d’Uthica dans l’État de New York a dû, il faut l’avouer, travailler fort.

La foule, qui était nombreuse, semblait un peu engourdie, lorsque X Ambassadors a entrepris sa prestation avec Hey Child de son nouvel album Orion, lancé le 14 juin dernier.

En salopette, le chanteur et ­multi-instrumentiste Sam Harris tente, du mieux qu’il peut, de faire embarquer un public qui met du temps à réagir.

« Lévis, comment allez-vous ? On a un gros spectacle pour vous. Êtes-vous prêts ? », a-t-il lancé avant une solide version de Jungle.

Le trio, accompagné sur scène par deux musiciens, est dynamique. Il y a de l’énergie et la sonorisation est impeccable.

Derrière ses claviers, Casey Harris, frère du chanteur, qui est aveugle depuis sa naissance, tape du pied, danse et vibre au rythme de la musique.

Sam Harris et les musiciens n’ont pas ménagé les efforts et petit à petit, ils ont été récompensés. Le public a commencé à réagir et à manifester son plaisir durant Don’t Stay et avec le simple Ahead of Myself.

On sentait que la mission avait été accomplie, même si les gens dans la tente VIP, occupés à parler et à s’esclaffer, semblaient avoir très peu d’intérêt pour le concert.

Après une interprétation sentie de Low Life et une vibrante History, livrés par Sam Harris, seul à la guitare, et une très belle Wasteland, X Ambassadors a sorti ses bombes Unsteady et Renegades, chantées par la foule.

Rick Pagano Photo Simon Clark

En première partie, Rick Pagano, demi-finaliste de l’édition 2019 de l’émission La Voix, a offert une prestation d’une heure, où il a notamment interprété les cinq pièces que l’on retrouvera sur un EP qui sera ­lancé en octobre. Photo Simon Clark

« J’en aurais pris encore plus. C’est mon troisième spectacle depuis La Voix. C’était fou et exaltant », a lancé Rick Pagano en sortant de scène, après avoir mis un terme à sa prestation avec sa reprise de Rêver Mieux de Daniel Bélanger. Photo Simon Clark