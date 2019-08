Fêtes de la Nouvelle-France: Grand retour du défilé en Haute-Ville

Les géants des Fêtes de la Nouvelle-France effectuent leur grand retour en Haute-Ville, à Québec, pour lancer les festivités, ce soir.

Déménagés en Basse-Ville et finalement écartés pour cause de mauvais temps, l’an dernier, les personnages historiques surdimensionnés étaient attendus sur le coup de 19 h sur la Grande Allée.

Photo Dominique Lelièvre

Le populaire défilé, qui compte en tout 250 participants costumés, est de retour cette année dans une formule plus traditionnelle.



Cette fois, dame Nature offre sa collaboration, et la température est idéale.



Une belle foule est massée de part et d’autre de l’itinéraire pour saluer le long cortège et célébrer le passé colonial de la Ville de Québec.



Des navires de 40 pieds, des percussionnistes, des danseurs et des représentants des Premières Nations sont là aussi pour créer une ambiance festive.



La marche colorée est partie du parc Jeanne d’Arc et se dirige vers le Château Frontenac, en passant par la Grande Allée et la rue Saint-Louis.



La 23e édition des Fêtes de la Nouvelle-France se poursuit jusqu'à dimanche.