Geneviève Tardif se confie sur sa relation avec Charles Hamelin: «On m’a traitée de voleuse de chum, de briseuse de couple, de maîtresse...»

Le patineur de vitesse Charles Hamelin et l’animatrice Geneviève Tardif se sont confiés au magazine 7 Jours au sujet des débuts de leur amour, qui ont fait couler beaucoup d’encre en 2018.

Pour Charles et Geneviève, cette première rencontre a été, selon leurs dires, un véritable coup de foudre.

Le couple était à l'émission Le 6 à 9 de Caroline et Maka sur QUB radio:





«Il m’a écrit sur Instagram. Je venais de me séparer, moi aussi. Je n’avais donc rien à perdre, alors je suis allée le voir», a confié Geneviève. Peu de temps après, ils ont eu un véritable rendez-vous galant et la magie a opéré.

«Pour notre première date, on est allés dans un bar-arcade au centre-ville. On a joué à des jeux et on a pris des photos dans une vieille cabine photo des années 1980. On était nerveux, on ne savait pas trop comment se placer... Après, on est allés manger chez Schwartz, parce que Charles n’y était jamais allé. Puis ç’a été le coup de foudre total!» se souvient Geneviève.

Leur début en tant que couple très médiatisé n’a pas été facile.

«J’ai trouvé ça difficile au début: je recevais des commentaires sur les réseaux sociaux. Moi, je suis la fille qui fait des entrevues, pas celle dont on jase et qu’on veut interviewer. Ça a donc nécessité un ajustement. On m’a traitée de voleuse de chum, de briseuse de couple, de maîtresse... Mais ce n’est tellement pas ça qui est arrivé», confie Geneviève dans les pages du magazine.

• À lire aussi: «Je ne peux pas dire que je vais bien» – Marianne St-Gelais

Heureusement, depuis l’annonce officielle de leur relation, les tourtereaux filent le parfait bonheur et sont même prêts à passer à l’étape suivante, puisque Charles Hamelin a récemment demandé la main de sa douce, lorsqu’ils voyageaient aux Bahamas.

• À lire aussi: Fiançailles sur la plage

*Lisez toutes les confidences du couple sur les débuts de leur amour et leur demande de mariage dans le magazine 7 Jours, en kiosque jeudi!*