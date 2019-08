Hausse des revenus et des profits pour la maison-mère de Bell

BCE, la maison-mère de Bell, a enregistré des revenus et des profits à la hausse pour son deuxième trimestre de 2019.

Ses revenus ont augmenté de 2,5 % par rapport au trimestre correspondant de l’an dernier pour s’établir à 5,93 milliards $.

De son côté, le bénéfice net a été de 817 millions $ au deuxième trimestre, soit un bond de 8,2 % comparativement à la même époque en 2018.

«Nous affichons une augmentation considérable du nombre de nouveaux abonnés nets dans nos services sans fil et nos services Internet et de télé IP de détail, nous avons enregistré une croissance dans les marchés d'affaires pour un quatrième trimestre consécutif et nous continuons d'occuper le premier rang dans le secteur canadien des médias pour ce qui est de l'augmentation des cotes d'écoute et de l'innovation en programmation», a affirmé le président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, George Cope, qui quittera son poste en janvier.

BCE s’est notamment réjouie de la croissance de ses flux de trésorerie disponible de 10 % par rapport au deuxième trimestre de l’an dernier. Ils ont dépassé la barre du milliard de dollars (1,09 milliard $) pour la dernière période de trois mois.