Jennifer Abel et Pamela Ware en or à Lima

Les plongeuses québécoises Jennifer Abel et Pamela Ware ont procuré une autre médaille d’or au Canada, jeudi, aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, en raflant les honneurs de l’épreuve synchronisée au 3 m.

Abel et Ware ont survolé la compétition, obtenant un total de 309,60 points pour leurs cinq plongeons. Elles ont devancé les Américaines Brooke Schultz et Sarah Bacon (290,10 points), ainsi que les Mexicaines Paola Espinosa et Dolores Hernandez.

Il y a quatre ans, aux Jeux panaméricains de Toronto, les deux Québécoises avaient obtenu la médaille d’argent à cette épreuve.

En cyclisme sur piste, les Canadiennes Kelsey Mitchell et Amelia Walsh ont mérité la médaille d’argent au sprint par équipe. Elles ont été vaincues par les Mexicaines Luz Daniela Xaxiola Gonzalez et Jessica Salazar Valles en grande finale. Les Colombiennes ont complété le podium.

En badminton, les Canadiennes Michelle Li et Rachel Honderich se sont toutes les deux qualifiées pour la finale en simple féminin.

Honderick a également atteint la ronde ultime en double féminin avec Kristen Tsai. Pour sa part, Tsai jouera aussi pour l’or avec Nyl Yakura en double mixte.

Du côté masculin, le Canadien Brian Yang a obtenu son billet pour la finale en simple. Son compatriote Jason Ho-Shue a mérité le bronze à cette épreuve après avoir été défait en demi-finale.

Au baseball, l’équipe masculine canadienne a défait la Colombie 10 à 3 en ronde préliminaire. Les Canadiens ont remporté leurs trois affrontements dans la phase de groupe. Ils se mesureront aux Portoricains en super ronde.

En hockey sur gazon, les Canadiens ont défait les Américains 4 à 0 en ronde préliminaire. Ils seront de retour en action samedi contre les Péruviens et tenteront de préserver leur fiche parfaite lors du tournoi à la ronde.

Enfin, plus tard en soirée, la boxeuse québécoise Myriam Da Silva se battra contre l’Américaine Oshae Jones pour l’obtention de la médaille d’or chez les moins de 69 kg.