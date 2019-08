Le bénévole au grand cœur peut enfin étreindre son fils

Le jeune père de 22 ans qui a frôlé la mort dans un accident de la route après une nuit de bénévolat, il y a un mois, peut à nouveau serrer son garçon dans ses bras.

« Il m’a dit qu’il le faisait pour notre fils et notre famille. On le sentait qu’il voulait se battre », a soufflé hier Cloé Côté-Lemay, 23 ans, remplie d’espoir, alors qu’elle avait les yeux rivés sur son conjoint Tommy Martin-Verville, qui sort d’un coma de deux semaines.

Rencontré par Le Journal à l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, le jeune homme se déplaçait en fauteuil roulant en raison de graves blessures.

Le 30 juin, le bénévole revenait chez lui, à L’Assomption, après avoir porté assistance pendant quelques heures aux pompiers de Lanaudière et aux sinistrés d’un incendie criminel, à Boisbriand.

Tout porte à croire qu’il se serait endormi au volant de son véhicule avant d’effectuer une sortie de route. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires.

Il n’a pu s’empêcher d’être émotif en regardant sourire son garçon Ludovick, âgé de presque 7 mois.

Beaucoup d’émotion

« Quand il l’a revu pour la première fois, il s’est mis à pleurer, a confié sa conjointe. Il n’y a pas de mots. C’est beaucoup d’émotion. Et la première chose qu’il m’a dite, c’est “Je t’aime”. »

La larme à l’œil, le nouveau père de famille a répété à plusieurs reprises « C’est mon garçon », en étreignant ce dernier tendrement. C’était la troisième fois qu’il le voyait depuis le 30 juin.

Il ne garde aucun souvenir de son accident. C’est tout le contraire pour sa famille, qui a vécu des semaines difficiles depuis, n’ayant pas la moindre idée des séquelles que Tommy aurait pu garder.

« On m’a dit qu’il avait un trauma sévère. Ç’a été comme une claque au visage. Nos plans de famille étaient à l’eau, a raconté la jeune mère. On m’avait dit qu’il [perdrait beaucoup de capacité cognitive]. »

Or, les derniers jours ont été plus heureux pour le jeune couple et leurs proches. Tommy Martin-Verville est maintenant sorti du coma, et son état s’améliore grandement, malgré les blessures.

« Ça lui demande beaucoup d’efforts pour parler, pour les expressions faciales et pour les émotions. Mais ça revient tranquillement, a précisé son amour des quatre dernières années. Le pire est passé. »

En réadaptation

Le miraculé devrait être transféré dans un centre de réadaptation sous peu. Il a confié avoir hâte de pouvoir passer davantage de temps avec son enfant.

La main sur l’épaule de son fils, en guise de soutien, Pierre-André Martin n’a jamais baissé les bras.

« J’ai gardé espoir depuis le début. Je suis ici avec lui tous les jours », a affirmé le grand-père de Ludovick.

L’Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière, pour laquelle le jeune père donnait de son temps depuis deux ans, a amassé plus de 5500 $ pour subvenir aux besoins de sa petite famille.