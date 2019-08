Les Capitales ne font pas le poids à Sussex County

Les Miners de Sussex County (43 – 21) n’ont eu besoin que de deux manches pour démontrer leur supériorité face aux Capitales de Québec (25 – 41), jeudi soir, au Stade Skylands. En l’emportant 7 à 1, les favoris locaux ont balayé la série et ont infligé aux hommes de Scalabrini à une cinquième défaite consécutive.

L’ex-lanceur étoile des Jackals du New Jersey, Isaac Pavlik (0 – 1), réquisitionné par les Capitales le temps d’un voyage sur la route, n’a visiblement pas livré la marchandise. Il a été chassé du monticule après seulement une manche et un tiers de travail absolument atroce. Il avait alors concédé cinq points, tous mérités, sur six coups sûrs.

Avec une performance de la sorte, Arik Sikula (6 – 4) n’avait pas une grande marge d’erreur en relève pour donner une chance à son équipe de rester dans le match. Surtout que les visiteurs n’étaient parvenus à produire qu’un seul point en première manche, gracieuseté d’un double de Jesse Hodges.

Il a finalement été remplacé à son tour trois manches et deux tiers plus tard. Incapable de freiner l’attaque des Miners qui ont su profiter d’un circuit de deux points pour accroître leur avance.

Aucune signature en vue

Le gérant de la formation québécoise depuis maintenant 10 ans, Patrick Scalabrini, a précisé qu’il ne signerait plus de joueurs avant la fin des Jeux panaméricains. Normalement, les lanceurs Scott Richmond et Dustin Molleken, ainsi que les joueurs d’avant-champ Yordan Manduley et Stayler Hernandez, devraient réintégrer l’alignement le 5 août.

La troupe de Scalabrini revient au bercail vendredi pour le premier match d’une série de trois contre les Boulders de Rockland.

Calepin de notes

Depuis leur création en 1999, les Capitales n’ont connu qu’à deux reprises une saison avec moins de victoires que de défaites, soit en 2001 et en 2014. S’ils veulent éviter que l’histoire se répète à nouveau cette année, ils doivent remporter 23 des 29 matchs restants à la saison régulière.