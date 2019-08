Les frères Lenkov s’éloignent des Alouettes

Les frères Jeffrey et Peter Lenkov ne seraient plus dans la course pour devenir les prochains propriétaires des Alouettes de Montréal.

C’est ce qu’a rapporté jeudi «The Gazette». Une source a confié au quotidien montréalais que les négociations avec les frères Lenkov, qui résident à Los Angeles, auraient échoué.

Ayant grandi à Laval, les deux hommes se sont exilés en Californie pour poursuivre leur carrière respective. Peter est producteur et scénariste à Hollywood, tandis que Jeffrey est avocat.

Ils avaient manifesté un grand intérêt à acquérir les Alouettes, qu’ils ont encouragés pendant leur enfance. Ils ont d’ailleurs assisté au dernier match des Moineaux, le 20 juillet dernier, à Montréal.

Selon «The Gazette», le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF) Randy Ambrosie sera de passage dans la métropole vendredi. Avant d’assister au match des Alouettes contre le Rouge et Noir d’Ottawa en soirée au Stade Percival-Moslon, il devrait rencontrer Éric Lapointe, un autre acheteur potentiel, en après-midi.

Ancien joueur des Alouettes, Lapointe n’a démontré jusqu’ici aucun intérêt à s’associer avec les frères Lenkov pour devenir propriétaire de l’équipe montréalaise.

Évoluant sous la tutelle de la LCF depuis qu’ils ont été vendus par la famille Wetenhall à la fin du mois de mai, les Alouettes présentent néanmoins un dossier de 3-2 depuis le début du calendrier. Ils tenteront d’ailleurs de signer une quatrième victoire consécutive, vendredi.