Oyez, oyez, braves gens

Les Fêtes de la Nouvelle-France (FNF) sont de retour à Québec jusqu’au 4 août. Cette 23e présentation est marquée par un déménagement des festivités au parc de l’Esplanade. Les fêtes seront lancées officiellement ce soir, dès 19 h, par le traditionnel Défilé des géants (gratuit pour tous) qui aura comme point de départ l’hôtel Le Concorde sur la Grande Allée, direction est. Le Médaillon des FNF est en vente (12 $) à l’entrée des sites et c’est gratuit pour les 12 ans et moins. Renseignements et programmation au https://nouvellefrance.qc.ca.

Les Condors du Grand Portneuf

Le club Le Grand Portneuf compte parmi ses rangs un groupe de golfeurs appelé les Condors. Depuis 8 ans, les Condors (ils sont une trentaine cette année) s’affrontent lors de programmes réguliers. Ils s’autofinancent grâce à un coût d’inscription et 4 commanditaires (Gilles Guay, Marquis Gagnon, Pierre Barakett et le Calvados). Je fus, le 26 juillet dernier, un des joueurs invités par les Condors. Jumelé à l’excellent Jérémie Marquis (-2 en 1re ronde au récent Duc de Kent), contre le solide Kévin Brière et l’unique Roger Linteau (ex-Beaugarte), j’ai été en mesure de saisir, pendant le match et lors de l’après-golf avec tous les autres, toute la bonne humeur et l’esprit de camaraderie qui règnent au sein du groupe. Remises de bourses, amendes et taquineries étaient au programme après la rencontre. Mes salutations au président des Condors, Pierre Vaillancourt, à Yves Poisson, trésorier, à Donald Beaumont et à Roger Calille, conseillers. Le propriétaire du Pub Le Calvados de Pont-Rouge, Pierre Vaillancourt, est à l’extrême droite sur la photo prise devant son établissement, où l’on peut voir plusieurs Condors.

Ici, l’histoire se joue !

Les Fêtes de la Nouvelle-France ont comme trame de fond le plaisir, le jeu et le divertissement ! La Scène TD demeure le point culminant de l’animation des soirées avec ses grands rendez-vous musicaux francophones. Le rock sera à l’honneur avec un spectacle de Vilain Pingouin le samedi 3 août, dès 21 h 30. Sur la photo, de gauche à droite, les principaux acteurs des FNF : Vincent Dufresne, conseiller municipal, Ville de Québec, Alexis Ferland, directeur de la programmation des FNF, Mario Létourneau, VP de district Québec-Est, Services bancaires commerciaux, Groupe Banque TD, Mélanie Raymond, directrice générale des FNF, Bianca Drapeau, présidente du CA des FNF, et Samuel Venière, historien consultant.

La Classique des Chefs

Sébastien Bonnefis, directeur de la région de Québec et de l’Est-du-Québec de la Société des Chefs, Cuisiniers et Pâtissiers du Québec, et Guillaume Turbide, président du CA du Piolet, ont accepté la coprésidence d’honneur de la 12e Classique des Chefs qui se tiendra le mercredi 18 septembre au club de golf Le Grand Portneuf. Après les 18 trous, vous serez invités à découvrir l’art culinaire des grands chefs de la région de Québec. Les profits de la Classique seront versés au Piolet, à Réno-jouets et à la Société des Chefs, Cuisiniers et Pâtissiers du Québec, chapitre de Québec. Date limite pour s’inscrire : 9 septembre. Renseignements : Normand Richard au 418-564-6733, laclassiquedeschefs@gmail.com. Sur la photo, de gauche à droite : Sébastien Bonnefis et Guillaume Turbide.

Anniversaires

Me Luc Paradis (photo), associé senior, secteur Affaires, chez Morency, société d’avocats S.E.N.C.R.L.... Messmer, de son vrai nom Éric Normandin, est un artiste québécois qui pratique l’hypnose sur scène depuis les années 1990, 48 ans... Jason Momoa, acteur américain d’origine océanienne (Aquaman), 40 ans... Marc Denis, analyste des matchs des Canadiens à RDS, 42 ans... Beckie Scott, fondeuse à la retraite, 45 ans.

Disparus

Le 1er août 2018. Rick Genest (photo), 32 ans, mieux connu sous le nom de Zombie Boy, mannequin montréalais entièrement tatoué sur le visage et le corps... 2017. Jérôme Golmard, 43 ans, tennisman français, professionnel de 1993 à début 2006... 2015. Bernard d’Espagnat, 93 ans, physicien français... 2013. Gail Kobe, 81 ans, actrice et productrice américaine.