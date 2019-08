Procès A$AP Rocky en Suède: le rappeur à la barre pour se défendre

Stockholm | Le procès du rappeur américain A$AP Rocky, jugé depuis mardi devant un tribunal suédois pour violences après une rixe fin juin à Stockholm, a repris jeudi avec la prise de parole attendue de l’artiste.

À l’aube de la deuxième journée d’audience, des dizaines d’admirateurs d’A$AP Rocky se sont amassés devant les portes du tribunal, dans l’espoir de pouvoir le voir et l’écouter donner sa version des faits.

Peu avant la reprise des débats, la mère du prévenu, Renee Black, s’est présentée dans la salle d’audience sécurisée du tribunal de Stockholm, vêtue d’un tee-shirt floqué du nom «A$AP Rocky». Le rappeur a été introduit menotté.

Le procès doit continuer jusqu’à vendredi, dernier jour d’audience à l’issue de laquelle le tribunal annoncera la date du verdict, probablement mis en délibéré.

Il décidera également de la libération ou du maintien en détention d’A$AP Rocky dans l’attente de la décision. Deux membres de son entourage comparaissent à ses côtés.

La majeure partie de la première journée du procès mardi a été consacrée à l’analyse des vidéos.

Sur un enregistrement amateur retransmis lors du procès, l’artiste, en visite dans la capitale suédoise pour un concert, met au sol un jeune homme puis lui assène des coups.

Dans d’autres vidéos postées sur le compte Instagram du rappeur, A$AP Rocky demande à plusieurs reprises à deux jeunes hommes de cesser de le suivre.

«Légitime défense»

Le rappeur de Harlem a agi en situation de «légitime défense» face aux deux jeunes gens qui le harcelait, lui et ses amis, et se montraient menaçants, avait déclaré son avocat Slobodan Jovicic à l’ouverture des débats. Toutefois, avait-il dit, il «admet avoir jeté la victime par terre, il lui a marché sur le bras et lui a donné un coup de poing ou repoussé son épaule».

Le parquet plaide de son côté l’acte volontaire, estimant qu’A$AP Rocky et ses coprévenus avaient agressé la victime alors qu’ils avaient avec eux le nombre et la force physique.

Le procureur Daniel Suneson a présenté devant le tribunal des éléments matériels qui, selon lui, accréditent ses réquisitions, dont des vidéos et des messages échangés entre les protagonistes.

À$AP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été placé en garde à vue le 3 juillet à l’issue d’un concert, en compagnie de trois autres personnes - dont l’une a depuis été mise hors de cause - après une bagarre, le 30 juin, dans les rues de la capitale suédoise.

Le 5 juillet, un tribunal a ordonné son incarcération au motif qu’il existait «un risque de fuite» à l’étranger, avant l’annonce de son renvoi devant un tribunal annoncé le 25 juillet.

Pour la première journée d’audience, le président américain Donald Trump, qui a accusé la Suède de mépriser le sort des Noirs américains, a dépêché sur place son envoyé spécial chargé des Affaires liées aux otages, Robert O’Brien.

«Le président m’a demandé de venir ici pour soutenir ces citoyens américains et nous nous efforçons de les ramener le plus rapidement possible», avait déclaré M. O’Brien à l’AFP mardi, refusant de commenter le dossier.

Si les juges le déclarent coupable de violences, A$AP Rocky encourt jusqu’à deux ans de prison assortis d’une amende.