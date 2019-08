Révolution plastique

Les organisations comme IGA ou les universités sont soucieuses de verdir leur profil – et de faire baisser leurs coûts. Les gouvernements y voient une bonne occasion de diminuer la masse de déchets qu’ils ont à gérer, en même temps que d’agir de manière tangible pour l’environnement. Tant Justin Trudeau à Ottawa que le ministre Pierre Fitzgibbon à Québec affirment qu’il est possible de réduire la quantité de plastique utilisée d’une part et de le recycler davantage d’autre part.

En effet, on constate qu’il n’est pas si difficile de générer des changements positifs de comportement quand on offre aux gens une démonstration claire des effets néfastes qu’ont certaines pratiques. On voit aussi qu’il est contre-productif de mettre en opposition les efforts suggérés aux citoyens, dont les moyens sont limités, et l’importance d’adopter des politiques publiques volontaires. Chacun peut contribuer.