Une intervention du groupe tactique d’intervention (GTI) dans le quartier Saint-Roch a permis l’arrestation de deux trafiquants de même que la saisie de 9100 comprimés de méthamphétamine.

L’enquête lancée par le SPVQ en mai dernier avait permis de cibler deux points de vente dans le secteur des rues Caron et Notre-Dame-des-Anges. Tôt jeudi matin, le GTI est intervenu pour procéder à l’arrestation de Mario Morin et Éric Royer.

Deux suspects arrêtés

Les deux hommes de 50 et 55 ans ont comparu pour faire face à des accusations de trafic et possession dans le but de trafic. La couronne s’est opposée à leur remise en liberté.

Les deux hommes ont de lourds antécédents en semblable matière. Mario Morin avait notamment été condamné à une peine de 18 mois pour trafic en mai 2016.

Les perquisitions menées jeudi matin ont permis la saisie d’un nombre important de pilules de méthamphétamine, soit 9100. Plus de 100 grammes de cocaïne et 15 grammes de champignons magiques ont aussi été retrouvés. Les policiers ont aussi mis la main sur 42 000 $.

Un fusil à plomb a également été saisi lors de la frappe.