SNC-Lavalin plonge dans le rouge et réduit son dividende

En pleine restructuration, SNC-Lavalin a annoncé jeudi une réduction de son dividende lors de la divulgation de ses résultats du deuxième trimestre de 2019, qui montrent qu’elle a plongé dans le rouge.

Le dividende trimestriel de l’entreprise montréalaise passe ainsi de 10 cents l’action à 2 cents l’action.

«J'ai recommandé que toutes les mesures prudentes soient prises pour renforcer notre position de trésorerie et notre bilan, y compris la réduction du dividende», a déclaré le président et chef de la direction par intérim, Ian L. Edwards, par communiqué. À plusieurs reprises cette année, SNC-Lavalin a prévenu les investisseurs que ses prévisions financières pour cette année étaient revues à la baisse en raison de sérieux problèmes dans certains secteurs d’activité.

La firme d’ingénierie a enregistré une perte de 2,1 milliards de dollars (12,07$ par action après dilution) pour le dernier trimestre, contre un profit de 83 millions de dollars (0,47$ par action après dilution) pour la même période en 2018. Cet énorme trou s’explique notamment par une perte de valeur hors trésorerie du goodwill et une dépréciation des immobilisations incorporelles liées au secteur des ressources pour un total de 1,8 G$. Une autre charge de 40,5 M$ provient de l’amortissement des immobilisations incorporelles concernant le regroupement d’entreprises.

Les revenus ont également chuté puisqu’ils se sont élevés à 2,284 G$ au deuxième trimestre de 2019, comparativement à 2,527 G$ pour la période correspondante l’an dernier.

Surveillance

SNC-Lavalin a décidé de créer une unité de surveillance pour les projets de contrats clé en main à prix forfaitaire qui lui reste à terminer avant d’abandonner ce modèle, tel qu’annoncé le 22 juillet dernier. Elle relèvera directement du président par intérim.

«Cette fonction vise à centraliser la surveillance de tous les rendements de projet dans le but de repérer, surveiller et atténuer les risques de façon efficace et proactive dans le cadre de l'exécution» des contrats clé en main à prix forfaitaire par l’entreprise qui figurent encore dans le carnet de commandes.

«Les décisions que j'ai prises sont, à mon avis, nécessaires pour assurer à nouveau la pérennité de l'entreprise, a ajouté M. Edwards. Notre fondation est solide et l'entreprise peut compter sur un carnet de commandes solide de SNCL Services d'ingénierie, dont la valeur s'élevait à environ 11 G$ à la fin du T2, ce qui représente une hausse de 9% sur 12 mois.»

En plus d’avoir récemment annoncé l’abandon des projets de contrats clé en main à prix forfaitaire, la compagnie a aussi mentionné qu’elle songeait à quitter le secteur des ressources, notamment les activités de pétrole et de gaz. Cette réorientation vise à atténuer les risques sur les activités et les flux de trésorerie, afin d’atteindre des résultats plus constants.