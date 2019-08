Trafic de stupéfiants: deux arrestations à Québec

La police de Québec a procédé à l’arrestation de deux hommes soupçonnés d’avoir fait le commerce de stupéfiants dans le quartier Saint-Roch.

L’enquête amorcée au mois de mai visait deux points de vente situés dans le secteur des rues Caron et Notre-Dame-des-Anges.

C’est ce qui a mené à l’arrestation des hommes de 50 et 55 ans pour trafic de stupéfiants et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, tôt jeudi.

Le groupe tactique d’intervention a été mis à contribution.

Une double perquisition a permis de saisir des quantités importantes de drogue.

Les enquêteurs ont trouvé 9100 comprimés de méthamphétamines, 107 grammes de cocaïne et 15 grammes de champignons magiques.

Ils ont également saisi 4200 $ en devise canadienne, un pistolet à plomb, une balance et deux cellulaires.

Les deux suspects, qui sont connus des milieux policiers, étaient attendus en cour en après-midi, jeudi.