Un gin musical

Grand amateur de gin, c’est au fil de ses multiples voyages que Jean-François Rheault a forgé son rêve d’ouvrir sa propre distillerie ; et en particulier lors d’un voyage l’an dernier à Kelowna, en Colombie-Britannique.

J’ai visité beaucoup de distilleries et j’ai vu ce qui se faisait ailleurs. Mon rêve était donc à portée de main », déclare le directeur, Jean-François Rheault.

Et c’est dans l’ancienne caisse populaire de Sainte-Angèle-de-Laval­­­ (aujourd’hui fusionnée avec Bécancour), entouré de l’équipe qui a déjà mis en place la microbrasserie Ô Quai des Brasseurs, que Jean-François voit son rêve se réaliser. La Distillerie du Quai a ouvert officiellement ses portes le 18 juillet.

Si l’endroit se distingue par son petit côté vintage, une chose attire le regard sur l’un des murs. On peut y lire l’inscription « I’m feeling supersonic / Give me gin & tonic », tirée de la chanson Supersonic du groupe britannique Oasis. Et pas surprenant qu’ils aient donné le nom de la chanson au gin.