ROUSSEAU, Danielle

Au CHUL de Québec, le 25 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Danielle Rousseau, demeurant à Québec. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu dame Cécile Collin et de feu monsieur André Rousseau (en deuxièmes noces, feu Simone Ouellet). Elle était la sœur de: feu Michelle (feu André-Louis Méthot), Françoise (feu Fernand G. Daigle), Jovette (Simon- Pierre Paré), Andrée (Johnny Bouix), Marie (Bernard Adam), feu Benoît (Chantale Deschênes). Sont aussi affectés par son départ, les enfants de madame Simone Ouellet: Thérèse (Jean Gérin Lajoie), Denise (Jean Rousseau), Guy (Carole Pelletier) et Andrée Gendron (feu Claude Foussard), ainsi que plusieurs neveux et nièces et leur famille, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Sa famille tient à remercier le personnel du CHUL pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " au bord de l'eau ". La direction des funérailles a été confiée à la