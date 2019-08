Après le sirop d’érable, place au vin

Après avoir gagné ses galons dans le monde du sirop d’érable durant plus d’un siècle, le Domaine Small souhaite aujourd’hui se forger un nom dans le monde vinicole. Une percée à travers le marché des spiritueux est aussi dans les plans.

« Nous avons plusieurs nouveaux projets », avance au Journal Richard Small, propriétaire depuis 2003 de la terre de 68 hectares située dans Lotbinière.

Elle a appartenu à quatre générations de sa famille. « Nous produisons du sirop depuis 1904 », raconte-t-il.

C’est en 2012 que M. Small a planté ses premiers plants de vigne, et la première cuvée a été embouteillée en 2016. Aujourd’hui, son entreprise compte près de 16 000 plants et il produit quatre vins biologiques, soit Le Gosford, Chemin de Craig, Ose et Origines.

L’entreprise familiale commercialise aussi du sirop de bouleau depuis 2014.

Dès le 9 août, en après-midi, le vignoble de Sainte-Agathe-de-Lotbinière ouvrira officiellement ses portes au grand public. Une conférence de presse est prévue en compagnie du maire de la Municipalité, Gilbert Breton.

3000 bouteilles

Pour cette année, la direction avance que 3000 bouteilles de vin ont été produites. D’ici trois ans, lorsque les nouveaux plants de vigne seront à maturité, ce nombre devrait passer à 10 000 ou 12 000.

À terme, s’il y a une demande pour ses produits, M. Small estime qu’il pourrait produire sur son site environ 60 000 bouteilles.

« L’an passé, nous avons doublé la superficie du vignoble. Nous avons actuellement 7,5 hectares. C’est certain que si nos produits connaissent du succès, on va vouloir tripler ou quadrupler la superficie. Nous avons l’espace pour le faire. Nous avons 26 hectares d’épinettes », dit celui qui a fait carrière dans le monde de la musique. « Je pense que nous serions en mesure d’avoir jusqu’à 75 000 plants de vigne », poursuit-il.

Comme autre projet, d’ici la fin de l’année, le Domaine Small devrait commercialiser son premier gin.

L’équipement nécessaire a été acheté au cours des derniers mois et des tests pour dénicher une recette à succès ont été effectués.

M. Small aimerait aussi offrir aux consommateurs au cours des prochaines années une vodka ou une eau-de-vie à base de raisins.

« C’est un gin qui va être fait entre autres à partir de tous nos produits ici, que ce soit de l’érable, du bouleau ou du raisin », explique le propriétaire, qui ne prévoit toutefois pas vendre son produit sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. Il sera offert seulement à la boutique du domaine.

Les commerces de « proximité »

Pour les vins, le patron du site, qui travaillait sur sa terre hier, vise les commerces de « proximité », soit les épiceries et les dépanneurs. Depuis 2016, on retrouve ses produits dans une douzaine de points de vente au Québec. Il veut également les offrir aux restaurateurs.

Depuis 2012, M. Small a injecté environ 1 million $ dans ses installations. Pour l’épauler sur sa terre, quatre étudiants travaillent durant la saison estivale au vignoble, et son paternel vient aussi lui donner un coup de pouce.

