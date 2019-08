Championnat Wyndham: brillante performance d’Adam Svensson

Le Britanno-Colombien Adam Svensson a connu une deuxième ronde du tonnerre vendredi au Championnat Wyndham, un tournoi de la PGA qui est disputé à Greensboro, en Caroline du Nord. Le Canadien a retranché pas moins de neuf coups à la normale de 70, ce qui lui a permis de bondir au troisième rang du classement.

Svensson, qui était 70e à l’issue de la première ronde, a connu un neuf d’aller exceptionnel en réussissant sept oiselets. Il en a rajouté deux autres sur le neuf de retour.

Le golfeur de 25 ans partage le troisième rang avec cinq concurrents, dont le Canadien Mackenzie Hughes. L’Ontarien a maintenu sa place au classement grâce à une ronde de 66 (-4) au cours de laquelle il a réussi cinq oiselets et commis un boguey.

Svensson et Mackenzie présentent des cumulatifs de 129 (-11) et accusent deux coups de retard sur le meneur, le Sud-Coréen Byeong Hun An. Ce dernier a conservé son emprise sur le sommet grâce à une deuxième ronde de 65 (-5).

L’Américain Brice Garnett est passé du septième au deuxième rang après avoir remis une carte de 64 (-6) vendredi. Il n’a qu’un seul coup de retard sur An.

Parmi les autres Canadiens en action, l’Ontarien Corey Conners et l’Albertain Roger Sloan se sont qualifiés pour les rondes de la fin de semaine en jouant tous les deux 66 (-4). Ils pointent au 53e rang, à huit coups de la tête.

L’Ontarien Mike Weir poursuivra également sa route à Greensboro, lui qui a réalisé une performance de 69 (-1) à sa deuxième sortie. Il est présentement 68e, à 11 coups de la tête.

Le Manitobain Nick Taylor, le Saskatchewanais Adam Hadwin et l’Ontarien Ben Silverman ont été victimes du couperet.