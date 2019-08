Coupe Rogers: Petra Kvitova renonce

Tennis Canada a annoncé vendredi que la Tchèque Petra Kvitova s’était retirée de la Coupe Rogers de Toronto en raison d’une blessure au bras.

La double championne de Wimbledon et gagnante du tournoi canadien en 2012 a besoin de plus de temps pour se remettre d’un problème qui s’est manifesté à Roland-Garros. Elle était la sixième favorite dans la Ville Reine.

«Je suis vraiment très déçue d’avoir à me retirer de la Coupe Rogers, a commenté Kvitova dans un communiqué. Ma blessure à l’avant-bras continue de me causer des problèmes et, sur les conseils de mon équipe médicale, j’ai pris la décision de ne pas faire le voyage au Canada.»

À la suite du retrait de Kvitova, l’Américaine Serena Williams fait maintenant partie des huit premières têtes de série et il a été confirmé qu’elle disputera son premier match dans le cadre de la séance du mercredi soir. La triple championne de la Coupe Rogers a décroché le titre en 2001, 2011 et 2013.

Pour sa part, Venus Williams prendra la place laissée libre par Kvitova au sein du tableau principal et son laissez-passer de la WTA sera remis à Svetlana Kuznetsova.

La chaîne TVA Sports diffusera la Coupe Rogers du 5 au 11 août.