De retour à Montréal

« J’ai complètement changé de style, plus alternatif que pop. C’est complètement indépendant : c’est mon argent, ma vision et ma musique. Le premier extrait, Keeping Me Alive, parle justement de ce que j’ai vécu les dernières années. J’ai envie qu’on découvre qui je suis vraiment », raconte-t-il.

« J’ai vendu tout ce que j’avais à Toronto... Je me suis acheté une van et j’ai proposé à ma femme de faire le tour du monde. Je suis parti deux ans à l’aventure avec elle et mon chien. Je me suis arrêté à Los Angeles, en Afrique du Sud, à Hawaï, en Thaïlande... J’ai simplifié ma vie », explique-t-il.