Des parents qui se disent bouleversés

Des parents venus au ciné-parc de Boucherville hier ont confié au Journal avoir été bouleversés par le drame qui s’y est joué la veille, tout en soulignant que l’événement malheureux les avait fait réfléchir sur la sécurité.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard Jean-Michel Cartier

Père d’une fillette de 2 ans

Ceux-ci ignoraient pour la plupart qu’une autre tragédie impliquant un poupon s’était déroulée au cours de la journée dans les Hautes-Laurentides.

« Ça frappe, une histoire comme ça. Je me dis que ça aurait pu arriver à un de mes enfants. On se met dans la situation, et ça doit faire mal », a confié Marie-France René, venue voir Le Roi Lion avec son conjoint et ses trois enfants de huit, trois et deux ans.

« C’est sûr que ça fait réfléchir. Ce sont nos petits trésors », a-t-elle indiqué en étreignant un de ses garçons.

L’accident qui s’est déroulé la veille a également secoué Jean-Michel Cartier, venu au ciné-parc avec sa petite famille.

« Quand j’ai lu ça, ça m’a pogné au cœur. J’y repense et j’ai des frissons », a dit le père de la petite Louane, deux ans.

Le conducteur aussi

Si M. Cartier s’est mis dans la peau des parents depuis le drame, il croit que le choc doit également être terrible pour le conducteur qui a écrasé la petite de 4 mois.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard Marie-France René

Mère de trois garçons

« Les parents vivent un deuil, mais le conducteur a écrasé un poupon. Il doit se sentir très mal. Des deux côtés, je trouve ça triste », a dit celui qui sera « certainement plus vigilant » avec son enfant au ciné-parc.

La dernière chose que je souhaite sur la planète, c’est qu’un des miens se fasse écraser », a pour sa part indiqué Jean-Philippe Béliveau, qui croit que l’organisation au ciné-parc de Boucherville « n’est pas au meilleur niveau ».

« C’est la première fois qu’on vient ici à Boucherville, et à Saint-Eustache, nos voitures se font placer par des employés », a renchéri sa conjointe et mère d’Alice, 8 ans, et de Victoria, 6 ans.

« Ici, on est libres de se mettre où on veut. Est-ce que ça peut expliquer l’accident ? »