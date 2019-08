Deux vins d’été à ne pas manquer!

Le 2018 m’a semblé nettement mieux réussi que les 2017 et 2016. Un retour en force, si l’on peut dire!

Sachez que c’est en partie grâce aux morgons du Domaine Marcel Lapierre que le Beaujolais a retrouvé ses lettres de noblesse. À l’opposé de la machine à vins nouveaux souvent sans âme, Lapierre a toujours cherché à peindre l’identité de son terroir dans ses bouteilles.

Les 16 hectares de gamay du domaine servent essentiellement au morgon dont 40% est produit en mode nature. L’achat de raisins sur environ 9 hectares assure, quant à lui, la vinification de la succulente cuvée Raisins Gaulois.

C’est un rouge pimpant issu de vignes cultivées sans engrais ni désherbant chimiques. Il est obtenu par macération semi-carbonique beaujolaise traditionnelle sans SO2 ni levurage, de 4 à 6 jours. Le vin passera environ deux mois en cuve inox avant la mise en bouteille qui se fera sans filtration et avec un très léger sulfitage. Vous vous retrouvez ainsi avez un vin qui pète le fruit!

Fraise, framboise, cerise, clou de girofle, le tout étant souligné par un trait végétal typique des macérations carboniques. En bouche, on sent une matière nourrie, veloutée avec une impression croquante. Sans être complexe, il joue la carte de la fraîcheur et de la convivialité. Bouché avec une capsule à vis, le vin gagne en nuance au contact de l’air. N’hésitez donc pas à le carafer juste avant de le servir tout en vous assurant qu’il soit assez frais (idéalement à 14 degrés – donc au moins 1h au frigo, surtout quand il fait chaud). Du bonbon!

À noter également que le Morgon classique 2018 du domaine est également disponible à la SAQ, quoiqu’en plus petite quantité. Par essence plus étoffé, il se présente avec précision et une gourmandise quasi irrésistible. À boire sans retenue avec les charcuteries ou un poulet à la broche.

Raisins Gaulois 2018, Domaine Marcel Lapierre, Vin de France

22,55 $ - Code SAQ 11459976 – 12,5 % - 1,7 g/l

★★★ $$

Domaine Marcel Lapierre Morgon 2018, France

36,50 $ - Code SAQ 11305344 – 12,5 % - 1,7 g/l

★★★★ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.