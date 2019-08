[PHOTOS] Dîner chic et distingué à Lévis

Du mobilier blanc, une décoration immaculée, des employés bien discrets jusqu’au grand dévoilement de la soirée... C’est bien le Dîner en blanc qui s’est amené à Lévis, vendredi soir!

Les installations avaient suscité la curiosité des visiteurs de la place publique toute la journée, mais il fallait garder le secret, comme le veut la tradition de cet événement mondial.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Vers 18 h, les organisateurs ont pu tout révéler. Pour la première fois en neuf ans de présence dans la région, le Dîner en blanc s’est tenu sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le maire Gilles Lehouillier était présent pour l’occasion.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Le quai Paquet, on ne se le cachera pas, c’est la plus belle vue sur la Ville de Québec. C’est magnifique. On a un très beau lieu ce soir. J’en suis sincèrement très fier et excité», a dit l’un des organisateurs, André Auger.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Quelque 2 200 participants privilégiés, entièrement vêtus de blanc, ont ainsi partagé un repas dans l’élégance et l’amitié. Il a fallu rien de moins que 48 autobus pour transporter toutes ces personnes vers le lieu du souper.