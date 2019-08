GIRARD, Denyse



Au CHSLD Le Cardinal à Pointe-aux-Trembles, le 24 juillet 2019, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédée madame Denyse Girard, fille de feu madame Marie-Paule Savard et de feu monsieur Jean-Baptiste Girard. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Chicoutimi.À sa demande, il n'y aura aucune cérémonie et ses cendres seront ultérieurement mises en terre dans le lot familial à Chicoutimi. Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Christian et Francis et leurs enfants. Elle était la sœur de: feu Nicole, feu Marcel, Arlette, Odette, feu Alain, feu Lise, Fernand-Marc, Jean-Guy et Martine. Un merci spécial à sa sœur Odette et son frère Fernand-Marc ainsi qu'à leurs conjoint(e)s respectifs.