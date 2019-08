Effet placebo ou bienfait réel?

Je suis toujours avec intérêt les discussions entourant l’effet, réel ou non, des médicaments homéopathiques. On en vend dans les pharmacies mais on dit aux pharmaciens qu’ils ne devraient pas en faire la promotion. Quelle bêtise! S’ils ne sont pas bons qu’on cesse d’en vendre. Mais moi je serais bien malheureuse qu’on en arrive à ça, car ceux que je prends me font un bien fou.

Vous ne pensez pas que ce sont les pharmaceutiques qui fabriquent les « supposées seules bonnes pilules pour guérir » qui font des pressions pour promouvoir uniquement produits qu’elles fabriquent? Et ce fameux effet placebo ça veut dire quoi au juste?

Lectrice inquiète

On ne demande pas aux pharmaciens de ne pas en vendre mais de s’abstenir d’en faire la promotion car les produits homéopathiques ne sont pas appuyés par des recherches scientifiques prouvées. « L’effet placebo est un effet subjectif mais réel produit sur une personne par un médicament n’ayant pas d’efficacité démontrée ».