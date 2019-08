Je l’aime malgré tout ce qu’il me fait endurer

Je suis amoureuse d’un homme qui m’a dit qu’il ne m’aimait pas d’amour dès nos premières rencontres, mais qu’il adorait être avec moi parce que je suis « super au lit ». En fait, la meilleure qu’il ait rencontrée. Vous allez me dire que ça part mal une relation et que j’aurais dû mettre un stop à ça tout de suite. Mais comme je sortais d’une relation difficile quand je l’ai rencontré, que j’avais besoin de la présence d’un homme dans ma vie, qui plus est d’un homme qui me trouve sexy, j’ai laissé faire.

Avec pour résultat que je suis devenue accro et que je ne peux me passer de lui. Je ne vous cacherai pas que je garde encore espoir qu’il finisse par m’aimer pour vrai même si j’ai tenté à deux reprises de le quitter sans y parvenir tant son pouvoir de séduction sur moi est immense. Car voyez-vous, c’est un homme bien sous tous rapports comme on dit.

Il y a six mois je suis tombée enceinte de lui, et il m’a forcée à me faire avorter. Vous ne pouvez pas imaginer la peine que ça m’a fait de savoir qu’il refusait d’avoir cet enfant avec moi. Ma chum de fille me dit que je perds vraiment mon temps avec lui, que je devrais le laisser parce qu’il est trop tard pour qu’il devienne amoureux de moi.

Je sais qu’elle a raison mais c’est comme si un aimant me rattachait à cet homme, et dès qu’il rapplique dans ma vie, je me colle à lui. Je suis très consciente de me détruire un peu plus à chaque mois qui passe mais c’est plus fort que moi je m’accroche.

Comme ce n’est pas ma première relation difficile et que j’arrive à la mi- trentaine, je crains de ne jamais pouvoir être mère et fonder une famille. Pensez-vous que mon enfance en milieu dysfonctionnel puisse être à l’origine de ma difficulté à aller vers des hommes normaux et de plutôt m’attarder à ceux qui ne voient en moi qu’une fille sexy à exhiber comme un trophée mais qui refusent de s’attacher vraiment?

Une fille perdue

Il est toujours difficile de poser un diagnostic sur un problème quand on ne connaît qu’une toute petite partie de la vie des gens via une lettre d’environ 400 caractères. Mais on peut quand même envisager la possibilité qu’une enfance passée dans un milieu toxique puisse marquer quelqu’un au point qu’il cherche à reproduire dans sa vie d’adulte ce qu’il y a vécu. L’être humain préfère souvent vivre à répétition ce qu’il connaît, même si ça fait mal, au lieu d’aller vers l’inconnu en changeant sa façon de faire les choses. Plutôt que de continuer sur une pente aussi peu gratifiante, pourquoi ne pas vous faire le cadeau d’une thérapie pour aller vers des relations plus saines et satisfaisantes?