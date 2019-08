Après un road trip en compagnie de son épouse, Jonathan Roy est de retour au Québec avec du nouveau matériel à présenter à ses fans. Marie-Christine l’a rencontré avant son spectacle aux Fêtes de la famille de Saint-Émile, cette semaine. Il s’est confié sur sa réflexion au sujet de sa vie professionnelle et de son avenir, sur ce qui le rend le plus fier ainsi que sur l’évolution de son style musical. Pour prendre des nouvelles du chanteur, qui a roulé sa bosse aux côtés de Corey Hart et de Lionel Ritchie, voyez l’entrevue à l’émission. On peut aussi suivre le chanteur sur ses comptes de réseaux sociaux et au jonathanroyofficial.com.