La taule pour cet incendie criminel

Un proche des gangs de rue a écopé de trois ans de détention pour avoir réduit en cendres la résidence cossue d’un homme d’affaires aux relations mafieuses, qui venait d’être rénovée pour plus d’un million $.

Jerry Domond a avoué avoir complètement détruit une luxueuse maison située à Estérel, dans les Laurentides, en utilisant des substances explosives qui se sont enflammées.

Par contre, le criminel de 38 ans n’a jamais dit pourquoi – ou pour le compte de qui – il a littéralement soufflé la résidence appartenant à une fiducie gérée par le promoteur Rhéal Dallaire.

L’homme d’affaires de 55 ans avait acquis la bâtisse située au bord du lac du Nord de l’ex-imprésario Guy Cloutier pour la somme de 1,3 million $, en janvier 2018.

Une somme semblable aurait été réinvestie depuis pour rénover le domicile de l’avenue des Amiraux, selon ce qui a été relaté récemment au palais de justice de Saint-Jérôme. Mais tout est parti en fumée, dans la nuit du 23 mai dernier.

Vers 2 h 30, un résident de cette bourgade huppée des Laurentides a contacté le service de sécurité privé qui patrouille dans les rues pour signaler un bruit d’explosion.

Trahi par sa Honda

En arpentant le secteur, l’agent de sécurité a localisé un véhicule qui détonnait dans le paysage habituel : une Honda Accord grise 2005.

Il a eu le temps de noter la plaque d’immatriculation du suspect, avant de recevoir un second appel l’informant qu’un violent incendie venait de se déclarer.

Le neveu de Rhéal Dallaire, qui se trouvait dans la résidence lors de l’explosion, a réussi à s’échapper du brasier en sautant d’une fenêtre du deuxième étage, a relaté au tribunal Me Steve D. Fontaine, de la Couronne.

Perte totale

La maison étant une perte totale, les enquêteurs ne disposaient que de très peu de preuves pour mettre la main au collet de l’incendiaire.

C’est grâce à la vigilance de l’agent de sécurité et à des caméras de surveillance qu’ils ont pu remonter jusqu’à Jerry Domond, un résident de Montréal-Nord proche des gangs de rue.

Les images montrent un homme sortir calmement de son véhicule, muni d’une lampe torche, pour traverser un boisé. Treize minutes plus tard, le même homme à la longue chevelure aux tresses rastas revient vers la voiture à la course et quitte les lieux.

« Sur les images, on voit le feu faire une espèce de saut, ça ressemble presque à une scène de cinéma, une lumière qui s’allume de façon assez spectaculaire », a décrit Steve D. Fontaine, parlant d’un geste « prémédité et tout à fait contrôlé ».

La voiture étant immatriculée au nom de Domond, les enquêteurs lui ont passé les menottes aux poings dès le lendemain.

Il y a trois semaines, il a plaidé coupable à des accusations d’avoir intentionnellement allumé un incendie sans se soucier des conséquences et de possession de substance explosive, alors que cela lui était interdit.

Chanceux malgré tout

« La personne sur place aurait pu ne pas avoir la chance de sortir de l’endroit comme tel, donc les conséquences auraient pu être encore plus graves que celles qu’on a présentement qui sont principalement des conséquences monétaires », a rappelé la juge Sophie Lavergne, en condamnant le trentenaire à trois ans de pénitencier.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe

Qui est Rhéal Dallaire ?

Photo tirée de Facebook

Promoteur de 55 ans

A déjà eu des liens d’affaires avec des individus liés à la mafia italienne dont on a cité les noms à la commission Charbonneau, dont Domenico Arcuri

A plusieurs antécédents criminels, en matière de trafic de drogue, escroquerie, fraude, extorsion, vol et voies de fait

Poursuivi au civil depuis 2013 par une femme qui lui reproche d’avoir mandaté un lieutenant de l’ancien parrain de la mafia pour la menacer.

Qui est Jerry Domond ?

Photo tirée de Facebook