Lancement du Palisade chez Beauport Hyundai

Le 17 juillet dernier, l’équipe de Beauport Hyundai a accueilli près de 150 invités pour le lancement du tout nouveau Palisade 2020. Pour souligner la sortie de ce nouveau VUS, le concessionnaire a organisé un cocktail dînatoire dont le menu a été concocté par La Tanière, tandis que le guitariste André Duval a ajouté sa touche personnelle à l’ambiance festive qui régnait pour cet événement.

Décrit comme le nouveau VUS porte-étendard de Hyundai, le Palisade 2020 est idéal pour les familles qui cherchent un véhicule offrant confort et espace. Il peut en effet accueillir jusqu’à 8 personnes. Il offre également une foule de commodités technologiques, notamment une caméra 360 degrés, un écran tactile de 10,25 po et le système de sécurité Hyundai SmartSense. Avec son moteur V6 de 3,8 L et une puissance de 291 chevaux, ainsi que sa boîte de vitesse à 8 rapports et une traction intégrale HTRAC, il allie la puissance et la performance, ainsi que le confort.

Pour en savoir plus: www.beauporthyundai.com