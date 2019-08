Le Chaz, version 2.0!

Le mythique resto-bar qui a fait les beaux jours de l’avenue Maguire de 1985 à 1989 a rouvert ses portes au début de juillet dans ses anciens espaces. David Fournier, Jérôme Gilpin et Camil Lacroix, les nouveaux propriétaires de l’établissement, dans sa version contemporaine, proposent un menu qui rallie les nostalgiques et la nouvelle génération de clients, avec des classiques comme le Chaz Burger, mais aussi un beau choix de finger food, des viandes vieillies, des pâtes fraîches, des fruits de mer, concoctés par le chef Jérôme Gilpin, qui a fait ses classes dans les cuisines d’établissements réputés de la région, comme l’Initiale, le Toast et le SSS. À découvrir ou redécouvrir au 1326, rue Maguire.