Le mois de fou commence

DENVER | Le mois d’août fou de l’Impact commence samedi soir dans la chaleur et l’altitude de Denver où il affrontera les Rapids, une équipe plus complexe qu’il n’y paraît. Et c’est sans parler de l’épidémie de peste qui sévit chez les animaux sauvages dans les environs du stade.

Si on parle de mois fou, c’est que l’Impact disputera pas moins de huit matchs d’ici le 31 août. Il y aura six parties de MLS de même que les deux affrontements contre le Cavalry de Calgary, en demi-finale du Championnat canadien.

La portion la plus éreintante de cette séquence s’amorce contre les Rapids puisque le Bleu-blanc-noir disputera cinq rencontres, dont trois à l’étranger, entre samedi soir et le 17 août.

C’est donc dire que Rémi Garde devra faire tourner son effectif pour éviter d’user trop les mêmes joueurs.

Proie facile

À cet égard, le match de samedi soir est intrigant puisqu’à vue de nez, les Rapids représentent une proie facile. Ils sont effectivement derniers au classement général de la MLS avec une faible récolte de 20 points.

Mais Garde a tenu à remettre les pendules à l’heure. C’est d’abord une équipe qui a connu un début de saison atroce pour ensuite redresser la barre avec l’arrivée de l’entraîneur intérimaire, Conor Casey (voir autre texte).

« Il faut plutôt regarder l’état de forme des équipes, et selon ce que j’ai regardé, Colorado est une équipe solide avec un niveau d’engagement physique important. »

Il prévoit donc que les Rapids vont chèrement vendre leur peau.

« C’est une équipe qui n’est plus la même par rapport au début de saison. Son classement aujourd’hui reflète son début de saison raté, mais pas les dix ou douze derniers matchs. »

Que faire ?

Sachant cela, que fera Garde ? Il s’agit d’un match qui semble prenable, mais contre un adversaire qui n’est pas un rival direct.

Il serait donc tentant d’éviter la fatigue du voyage et de l’altitude à certains éléments importants de l’équipe pour ensuite avoir plus de cadres en forme pour le match aller contre Calgary mercredi prochain et pour le déplacement à Chicago, un rival de l’Est, samedi prochain.

On a déjà un premier indice en ce sens puisque les gardiens Clément Diop et James Pantemis ont fait le déplacement au Colorado. On peut donc présumer qu’Evan Bush obtiendra une rare soirée de congé en MLS, sa première de l’année en fait.

Nacho jouera-t-il ?

Garde va aussi devoir gérer Nacho Piatti. Le vétéran veut jouer beaucoup, mais se dit conscient qu’il lui sera impossible de jouer toutes ces rencontres.

Le faire jouer à plus de 1600 mètres d’altitude alors qu’il revient à peine d’une longue absence n’est peut-être pas l’idéal.

Le principal intéressé soulignait d’ailleurs ne pas savoir s’il jouerait ce match.

S’il y a une rencontre où l’Impact peut se permettre de faire tourner son effectif de façon importante, c’est peut-être celle de samedi soir.

À l’aise

Puisqu’il est question de Piatti, celui-ci a bien aimé l’expérience du dernier match où il s’est retrouvé en attaque avec Maxi Urruti plutôt que dans le couloir gauche qu’il occupe depuis si longtemps.

« Pour moi, c’est plus facile d’être devant avec Maxi pour l’aider et d’être plus proche du but sans avoir à courir beaucoup », a indiqué Piatti qui estime ne pas être au sommet de ses capacités physiques.

De plus, avec la belle entrée en matière du jeune Lassi Lappalainen sur la gauche, Piatti peut prendre tout le temps dont il a besoin pour retrouver ses capacités.

Pendant ce temps, Urruti ne déteste pas avoir son compatriote à ses côtés pour abattre le travail.