Le python Sammy adopté

Sammy, le python de Birmanie qui a récemment été capturé en plein quartier résidentiel à Granby, a finalement été adopté.

L’entreprise Repti-Zone de Sainte-Julie devait accueillir le serpent vendredi. L’animal, qui a été baptisé Sammy, était à la SPA des Cantons depuis sa capture, samedi dernier.

Repti-Zone possède un permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour détenir un python de Birmanie, un des plus gros serpents au monde. Sammy servira à des activités d’information et de sensibilisation du public.