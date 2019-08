Les Capitales malmenés à Québec

Malgré un très mince apport offensif (3 coups sûrs), les Capitales de Québec ont réussi à être dans le coup jusqu’à la fin vendredi soir, grâce à un lanceur en pleine possession de ses moyens. Ils n’ont cependant pas été en mesure de compenser une huitième manche difficile et se sont finalement inclinés par la marque de 4 à 1 au stade Canac.

Le seul point des Caps a été marqué en fin de neuvième manche grâce à quatre buts sur balles consécutifs du lanceur des Boulders.

«Je suis très insatisfait de la façon dont on s’est présenté ce soir pour le plus gros match de la saison. C’est décevant parce que c’est une série que l’on doit remporter. Nous avons encore deux gros matchs à jouer et nos attentes sont hautes, a laissé entendre le gérant Patrick Scalabrini après avoir tenu une rencontre à portes fermées après le match. Il faut tourner la page et commencer à laisser notre cœur et nos couilles sur le terrain.»

Sean Cruz en était à son deuxième départ avec les Capitales. Celui qui s’alignait depuis le début de la saison dans l’Empire League a bien fait en récoltant six retraits au bâton en cinq manches et deux tiers de travail. Son seul faux pas a été son premier lancer de la cinquième manche. Son tir a été propulsé sur le tableau indicateur par le frappeur des Boulders, donnant l’avance à son équipe 1 à 0.

La prestation du lanceur a été l’une des seules réjouissances du gérant Scalabrini dans le match.

«On a eu un très gros départ de Cruz et je suis très content de ce que le kid nous a donné lors de ses deux départs. Il nous a donné la chance de gagner un match dans lequel on n’a absolument rien fait offensivement.»

La huitième manche a été celle de trop pour les Capitales. Le releveur Levi MaVoris a accordé trois points sur deux circuits avant de voir sa soirée se terminer après seulement un tiers de manche.

Des noces gâchées

Les Capitales alignaient deux nouveaux joueurs dans le match de vendredi soir, soit Jean-François Garon et Rylan Sandoval. Garon a frappé le premier coup sûr des siens à l’aide d’une belle course en plus d’obtenir un but sur balles. Il s’alignait avec le Royal de Repentigny dans la ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) depuis le début de la saison.

Pour sa part, Sandoval, qui a commencé la campagne avec les Jackals du New Jersey avant de signer avec les Cactus de Victoriaville dans la Ligue de Baseball Majeur du Québec (LBMQ), a fait chou blanc.

Les Capitales affronteront le lanceur JD Busfield (6-1) dans le deuxième match de la série, samedi soir, à Québec. Pour leur part, les locaux pourront compter sur le vétéran lanceur Karl Gélinas. Il tentera d’améliorer sa fiche d’une victoire et cinq défaites, malgré sa respectable moyenne de 3,89.