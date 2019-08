Les funérailles de Lucas Fowler célébrées en Australie

Les funérailles de Lucas Fowler, ce jeune Australien de 23 ans abattu dans le nord de la Colombie-Britannique avec sa petite amie, Chynna Deese, le 15 juillet dernier, ont été célébrées vendredi à Turramurra, au nord de Sydney.

«Nous sommes si heureux que Lucas et Chynna se soient trouvés et qu’ils aient eu du bon temps à voyager ensemble, à se faire de nouveaux amis et à se faire autant de fun que possible», a déclaré le père du jeune homme, Stephen Fowler, dans son discours.

«Lucas vivait une vie que plusieurs d’entre nous enviaient. Il ne faisait pas que rêver de voyager; il a travaillé et épargné pour que ça se produise. [...] Il a rencontré l’amour de sa vie et était plus heureux que jamais», a poursuivi M. Fowler, un inspecteur en chef de la police de Nouvelle-Galles-du-Sud, selon une vidéo relayée par la chaîne ABC.

AFP

Lucas Fowler avait rencontré sa petite amie, Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, lors d’un voyage en Croatie. Ils avaient ensuite continué à voyager ensemble. «Nous espérions accueillir Chynna au sein de notre famille. Sa mère nous a dit que Chynna espérait que ses enfants aient un accent australien», a confié Stephen Fowler avec une pointe d’humour.

Le couple a été abattu en bordure de la route 97, près de la frontière avec le Yukon. Les principaux suspects du double meurtre, Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans, font toujours l’objet d’une traque pancanadienne et pourraient se trouver dans le secteur de Gillam, dans le nord du Manitoba.