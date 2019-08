L’Impact en mode séduction

Le propriétaire et le président de l’Impact de Montréal seraient à Bologne afin de convaincre l’attaquant Bojan Krkic de se joindre au onze montréalais.

Selon ce qu'a révélé le quotidien «Corriere Di Bologna», mardi, Joey Saputo et Kevin Gilmore seraient en mode séduction et il semblerait que les négociations se déroulent rondement. Les deux hommes seraient accompagnés du directeur technique du FC Bologne et coordonnateur technique du Bleu-Blanc-Noir, Walter Sabatini.

Krkic est un Espagnol qui évolue pour le Stoke City FC, en deuxième division anglaise. Le buteur possède un impressionnant curriculum vitae, lui qui a notamment porté les maillots du FC Barcelone (2007-2011), de l’A.S. Roma (2011-2012), de l’AC Milan (2012-2013) et de l’AFC Ajax (2013-2014).

Formé par le prestigieux FC Barcelone, l’athlète de 28 ans détient le record du plus grand nombre de buts inscrits dans la catégorie des jeunes, une marque qui avait déjà appartenu à un certain Lionel Messi. Il faut cependant dire qu’il n’a pas été en mesure de toucher le fond du filet avec régularité depuis son passage chez les professionnels en 2007.

Tous championnats confondus, Krkic a amassé 84 but en 392 matchs. En 2018-2019, il a inscrit seulement un but en 23 parties avec le Stoke City FC.